Похитители ливийского самолета использовали муляжи оружия

Захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха – Триполи, использовали муляжи вместо оружия, сообщил в пятницу глава правительства Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, но приземлились на Мальте, из-за нехватки топлива.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Однако затем двое угонщиков отпустили сначала всех пассажиров, а затем членов экипажа, после чего сдались властям Мальты.