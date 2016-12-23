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Похитители ливийского самолета использовали муляжи оружия http://www.segodnya.ua/img/article/7826/1_main.1482519875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/1_tn.1482519875.jpg Мир Похитители, изначально планировали добраться до Рима

Похитители ливийского самолета использовали муляжи оружия

Вчера, 21:15

Похитители, изначально планировали добраться до Рима

Похитители, изначально планировали добраться до Рима, фото AFP
Похитители, изначально планировали добраться до Рима, фото AFP

Захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха – Триполи, использовали муляжи вместо оружия, сообщил в пятницу глава правительства Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, но приземлились на Мальте, из-за нехватки топлива.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находились 111 пассажиров и семеро членов экипажа.

Однако затем двое угонщиков отпустили сначала всех пассажиров, а затем членов экипажа, после чего сдались властям Мальты.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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