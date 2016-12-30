Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января (видео)

Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января, сообщили российские спасатели. Несмотря на праздники, они будут работать без выходных.

Между тем Минобороны Российской Федерации версию теракта окончательно отвергает. На это указывает предварительный анализ обломков и расшифровки бортовых самописцев. Отказались и от фактора неблагоприятной погоды.

Главный вопрос остается в исправности самолета. Российские СМИ сообщают: накануне катастрофы борт отправляли на внеплановый ремонт из-за протекания крыльев. Однако на заводе утверждают, что эту проблему устранили.

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