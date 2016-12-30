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Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/3_main.1483113615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/3_tn.1483113615.jpg Мир Поисково-спасательная операция будет продолжаться 

Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:58

Поисково-спасательная операция будет продолжаться 


Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января, сообщили российские спасатели. Несмотря на праздники, они будут работать без выходных.

Между тем Минобороны Российской Федерации версию теракта окончательно отвергает. На это указывает предварительный анализ обломков и расшифровки бортовых самописцев. Отказались и от фактора неблагоприятной погоды.

Главный вопрос остается в исправности самолета. Российские СМИ сообщают: накануне катастрофы борт отправляли на внеплановый ремонт из-за протекания крыльев. Однако на заводе утверждают, что эту проблему устранили.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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