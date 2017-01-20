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Спецслужбы США расследуют связи советников Трампа с РФ – NYT http://www.segodnya.ua/img/article/7901/56_main.1484576121.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/56_tn.1484576121.jpg Мир При этом неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании и какие именно переговоры привлекли внимание спецслужб

Спецслужбы США расследуют связи советников Трампа с РФ – NYT

Сегодня, 13:59

При этом неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании и какие именно переговоры привлекли внимание спецслужб

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Американские правоохранительные органы и спецслужбы США изучают перехваченные переговоры и финансовые операции в рамках расследования связей соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, сообщает Укринформ.

В частности, расследование ведется в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который, по словам одного из источников, работал с Украиной и Россией. Некоторые из его контактов находились под наблюдением Агентства национальной безопасности из-за подозрения в связях с ФСБ.

Также изучаются двое других соратников Трампа – бизнесмен и бывший советник по внешней политике Картер Пейдж и сотрудник аппарата Республиканской партии Роджер Стоун.

При этом неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании и какие именно переговоры привлекли внимание спецслужб.

В свою очередь Манафорт назвал предположения о своих связях с российской властью "грязными трюками Демократической партии и полной фальшивкой".

Он покинул пост главы избирательного штаба Трампа в августе 2016 года. Его обвиняли в связях с украинским руководством во времена правления президента Виктора Януковича. По данным СМИ, он якобы получил от партии Януковича 12,7 млн долл.

Продолжающееся расследование контрразведки означает, что Трамп примет присягу в пятницу в то время, как его подчиненные находятся под следствием, и после того, как спецслужбы пришли к выводу о том, что правительство России помогало ему получить победу на выборах.

Трамп примет присягу и вступит в должность президента сегодня, 20 января.

Как сообщается, избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации.

Сообщается, что в первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
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