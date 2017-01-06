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Республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции против РФ – Politico http://www.segodnya.ua/img/article/7860/63_main.1483717458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/63_tn.1483717458.jpg Мир Как сообщается, основной автор нового постановления о санкциях – сенатор-демократ Бен Кардин – надеется внести проект постановления на следующей неделе

Республиканцы-"ястребы" готовят новые санкции против РФ – Politico

Сегодня, 17:40

Как сообщается, основной автор нового постановления о санкциях – сенатор-демократ Бен Кардин – надеется внести проект постановления на следующей неделе

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

На следующей неделе обострится стычка из-за России – поединок сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма с избранным президентом США Трампом, прогнозирует Politico, пишет InoPressa.

"Ожидается, что будет обнародован проект постановления о санкциях, который эти два республиканца сейчас пишут сообща с союзниками-демократами", – поясняет журналист Остин Райт.

Стремление Маккейна и Грэма "протолкнуть" новые санкции, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в ход выборов в США, может расколоть фракцию республиканцев в Сенате. Республиканцам придется выбирать между традиционным жестким отношением их партии к России и симпатией Трампа к Путину.

Основной автор нового постановления о санкциях – сенатор-демократ Бен Кардин – надеется внести проект постановления на следующей неделе. Он намерен склонить двух других демократов и как минимум еще одного республиканца поддержать проект, чтобы представить его как инициативу обеих партий, пишет автор, ссылаясь на неназванного сотрудника аппарата Сената.

"Сотрудник сказал, что в постановлении Трампу будет предложено "меню вариантов" – несколько наказаний для России. Несмотря на то, что эта мера не должна "связать руки" будущей администрации Трампа, она наверняка обострит трения избранного президента с Маккейном и Грэмом", – пишет Райт. Эти два сенатора наиболее резко критикуют Трампа по внешнеполитическим вопросам.

Маккейн выразил надежду, что новое постановление о санкциях будет широко поддержано республиканцами.

Грэм заявил, что "был бы рад улучшению отношений с Россией, но Россия не заинтересована в улучшении отношений. Она заинтересована в попытках ослабления международных организаций типа (ЕС) и НАТО и инспирировании недовольства у нас под боком".

Он добавил, что новое постановление о санкциях будет направлено против энергетического и финансового секторов России, и отметил, что энергетический сектор – "источник жизненной силы для российской экономики", передает автор статьи.

Кардин утверждал, что в постановлении заинтересованы очень многие из обеих партий. "Но он признал: даже если новые санкции будут закреплены в постановлении, Конгресс мало что может сделать, дабы принудить Трампа применить их на практике, если тот не захочет", – говорится в статье. Вероятно, в постановлении будет условие, что президент может временно аннулировать санкции, если это отвечает интересам США.
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