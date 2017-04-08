Покушение на молдавского олигарха сопровождали спецслужбы РФ – Госпогранслужба

Реализацию покушения на бывшего первого вице-спикера парламента Молдовы Владимира Плахотнюка сопровождали представители спецслужб РФ. На это указывают связи руководителей ОПГ, сообщает пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб РФ", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что после завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину, и таким образом дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения.

С украинской стороны замысел операции по задержанию участников банды, как и в случае с выявленными в прошлом году картинами итальянских мастеров, утвердил лично президент Украины. Он руководил и ее ходом на всех ключевых этапах.

Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура. Со стороны МВД следствие вела Национальная полиция, а оперативно реализовала задуманное, с момента получения первичной операции и до задержания преступников, Государственная пограничная служба во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией. Все действия проводились по обе стороны границы совместно с правоохранительными органами Республики Молдова.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства Государственная пограничная служба Украины получила несколько месяцев назад. Сразу Генпрокуратурой было открыто уголовное производство.

За убийство Плахотнюка злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов, из которых 100 тысяч они заблаговременно получили в качестве аванса, сообщили в ГПСУ.

В ходе предварительных следственных действий было установлено, что в состав ОПГ входит более 10 человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в г. Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбои.

6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль БМВ для побега.

На протяжении 7 апреля на территории Молдовы, сразу после передачи денег был задержан заказчик, 2 организатора и пособники убийства, а также изъято оружие (4 гранатомета РПГ-26, 2 пистолета CZ-75 с глушителями и патронами) и средства связи.

Одновременно на территории Украины задержан лидер данной преступной группировки, проведены обыски у 8-ми членов банды и их допросы (изъяты вещественные доказательства подготовки убийства, оружие, боеприпасы, орудия для совершения преступлений).

"О масштабах операции свидетельствует хотя бы тот факт, что к непосредственному проведению мероприятий в Киеве и Киевской области лишь со стороны ГПСУ и Нацполиции привлекалось 70 сотрудников", – отметили в Госпогранслужбе, добавив, что сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Плахотнюка год назад выдвигали на должность премьер-министра Молдовы. Его кандидатура вызвала протесты в молдавском обществе, которые были направлены против коррупции, а организаторы утверждали, что Плахотнюк контролирует политический класс Молдовы и является главным олигархом страны.