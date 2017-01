Пол Маккартни намерен отсудить права на ряд песен The Beatles http://www.segodnya.ua/img/article/7896/95_main.1484816609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/95_tn.1484816609.jpg 2017-01-19T11:03:01+02:00 Мир Права на ряд композиций, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а после его смерти они перешли компании Sony/ATV