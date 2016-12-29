Полет разбившегося Ту-154 продолжался 70 секунд

Российские военные говорят, что радиообмен летчиков самолета во время катастрофы был "крайне кратким"

Последний полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд, максимальная высота была около 250 метров при скорости 360-370 км/час. Радиообмен летчиков Ту-154 во время катастрофы был "крайне кратким", сообщили в российском Миноброны.

В ведомстве отметили, что говорить об угле столкновения разбившегося Ту-154 с поверхностью воды преждевременно, передает "РИА Новости".

Там также сообщили, что Минобороны пока не может судить о достоверности информации о сильно задранном носе Ту-154 перед крушением.

Кроме того, начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что радиообмен летчиков Ту-154 во время катастрофы был "крайне кратким".

"Все шло достаточно штатно, но анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чем она нам не говорит", – отметил военный.

Ранее сообщалось, что специалисты провели первичную расшифровку первого, основного, черного ящика в ЦНИИ Минобороны в Люберцах. Согласно данным СМИ, на последних секундах записи пилоты кричат "Закрылки, с..а!" и "Командир, падаем!"

Также стало известно, что на поверхность подняли второй черный ящик Ту-154. Третий черный ящик, находившийся в хвосте самолета, разрушен.

Спасатели завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте падения российского самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".