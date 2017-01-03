Полиция "допросила с предостережением" премьер-министра Израиля

Нетаньяху по подозрению в коррупции подвергли допросу в собственной резиденции

Во вторник, 3 января, израильская полиция сообщила об окончании допроса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ведомства коммюнике, на которое ссылается газета Jerusalem Post, передает "ТСН.ua".

"Национальное подразделение полиции Израиля в понедельник вечером провело допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот", – сказано в документе.

В нем также уточняется, что допрос прошел в резиденции премьера. В то же время, по данным газеты Haaretz, Нетаньяху допрашивали три часа, а задаваемые ему вопросы касались "предполагаемых подарков от имени бизнесменов".

Напомним, 2 января стало известно, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции.

Как собщалось, у правоохранителей есть основания полагать, что глава правительства и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей (более 26 тысяч долларов США). Сообщалось, что у полиции имеются показания свидетелей.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников "не спешить радоваться" по поводу намеченного допроса.

Кроме того, генеральний прокурор Израиля Авихай Мандельблит отмети, что следстчвие также рассмотрело обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании 2009 года и фальсификации на выборах того года.

Так называемый допрос с предостережением – самый строгий метод дознания израильской полиции. Предоставление в ходе него неверной информации квалифицируется как попытка помешать правосудию и лжесвидетельство, в Израиле эти деяния уголовно наказуемы.