Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower (фото,видео)

В Нью-Йорке с лобби в знаменитой башне избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower из-за подозрительного предмета полиция эвакуировала людей. На видео размещенных в сети видно, что люди были очень встревожены, многие бежали, передает телеканал "112 Украина".

Агентство Associated Press сообщает, что подозрительным предметом, из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками. Она привлекла внимание стражей правопорядка, поскольку была оставлена бесхозной около одного из магазинов. Все результате проверки, бомбы или взрывчатых веществ обнаружено не было.

JUST IN: NYPD issues all clear following partial evacuation of Trump Tower in NYC. https://t.co/HoD0NBwXXA pic.twitter.com/prc1N4Ee03