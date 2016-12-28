Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/54_main.1482878884.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/54_tn.1482878884.jpg Мир Подозрительным предметом из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками

Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower (фото,видео)

Сегодня, 00:47

Подозрительным предметом из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками

В Нью-Йорке с лобби в знаменитой башне избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower из-за подозрительного предмета полиция эвакуировала людей. На видео размещенных в сети видно, что люди были очень встревожены, многие бежали, передает телеканал "112 Украина".

Агентство Associated Press сообщает, что подозрительным предметом, из-за которого началась эвакуация, оказалась сумка с детскими игрушками. Она привлекла внимание стражей правопорядка, поскольку была оставлена бесхозной около одного из магазинов. Все результате проверки, бомбы или взрывчатых веществ обнаружено не было.

По предварительным данным, самого Трампа в этот момент в здании не было.
США, сумка, эвакуация, бомба, проверки, полиция, люди, внимание, момент

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция эвакуировала людей с лобби Trump Tower (фото,видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Полиция Великобритании. Фото: РБК-Украина

В Великобритании спецслужбы предотвратили теракт накануне католического Рождества

26 Декабря, 16:24

Двое мужчин намеревались перед Рождеством подорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу

Мир

В Германии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, фото Полиция ФРГ

В Германии взорвали бомбу, из-за которой эвакуировали на Рождество более 50 тыс. человек

26 Декабря, 03:58

В немецком городке Аусбург жители вынуждены были покинуть свои дома утром воскресенья 25 декабря из-за запланированного подрыва бомбы Второй мировой войны

Мир

В аэропорту Лос-Анджелеса ищут бомбу, фото hawaii.grandtour.ru

В аэропорту Лос-Анджелеса ищут бомбу

21 Декабря, 21:44

Тревога была поднята после того, как поисковая собака обнаружила подозрительный сверток

Мир

Взрыв произошел в соборном комплексе в Аббасии, где расположено сразу несколько церквей. Фото: AFP

Взорванная в каирской церкви бомба весила до 12 килограммов

12 Декабря, 03:00

МВД Египта распорядилось усилить охрану всех церквей в стране

Мир

Бомба времен Второй мировой. Фото: diletant.ru

Под Парижем из-за бомбы эвакуировали три тысячи человек

9 Декабря, 13:04

Бомба весила 500 кг, 200 из которых – взрывчатые вещества

Мир

Родриго Дутерте. Фото: AFP

Президента Филиппин пытались убить: взорван его кортеж

29 Ноября, 13:29

Власти полагают, что за атакой могут стоять члены боевой исламистской группировки "Мауте"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.