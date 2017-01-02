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Полиция Франции задержала 450 хулиганов в новогоднюю ночь http://www.segodnya.ua/img/article/7851/45_main.1483350007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/45_tn.1483350007.jpg Мир Порядок в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных

Полиция Франции задержала 450 хулиганов в новогоднюю ночь

Сегодня, 21:00

Порядок в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Новогодняя ночь во Франции выдалась жаркой. Как сообщили в МВД республики, в канун Нового года полиция задержала более 450 нарушителей общественного спокойствия.

"В течение ночи сотрудники полиции и жандармерии задержали 454 человек, 301 поместили под стражу", – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве рассказали и о поджогах автомобилей. Так, в 2016 году было зафиксировано 650 таких случаев.

Меры безопасности, принятые в этом году, оказались беспрецедентными: порядок в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб.

В целом ночь с 31 декабря на 1 января прошла без серьезных инцидентов.
Франция, новый год, МВД, хулиган

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Источник:

РИА Новости

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