Полиция Франции задержала 450 хулиганов в новогоднюю ночь

Порядок в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных

Новогодняя ночь во Франции выдалась жаркой. Как сообщили в МВД республики, в канун Нового года полиция задержала более 450 нарушителей общественного спокойствия.

"В течение ночи сотрудники полиции и жандармерии задержали 454 человек, 301 поместили под стражу", – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве рассказали и о поджогах автомобилей. Так, в 2016 году было зафиксировано 650 таких случаев.

Меры безопасности, принятые в этом году, оказались беспрецедентными: порядок в стране обеспечивали более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб.

В целом ночь с 31 декабря на 1 января прошла без серьезных инцидентов.