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Полиция Германии назвала имя тунисца, подозреваемого в совершении теракта в Берлине http://www.segodnya.ua/img/article/7818/18_main.1482359949.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/18_tn.1482359949.jpg Мир За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро

Полиция Германии назвала имя тунисца, подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Сегодня, 00:38

За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро

Полиция Германии назвала имя тунисца, подозреваемого в совершении теракта в Берлине, фото AFP
Полиция Германии назвала имя тунисца, подозреваемого в совершении теракта в Берлине, фото AFP

Уголовная полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, въехавшим в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине.

Подозреваемого зовут Анис Амри, ему 24 года, передает Русская служба Би-Би-Си.

За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро. Приметы подозреваемого таковы: рост – 178 см, вес – около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Полиция предупреждает, что Амри может быть вооружен и опасен.

Как удалось выяснить Арабской службе Би-би-си, Амри родился в 1992 году в тунисском городе Татавин. Уже там он был известен как сторонник радикального ислама. В Европу он нелегально перебрался в 2011 году. У Амри было сразу три паспорта: тунисский, египетский и ливанский.

В Германию Амри приехал летом прошлого года. Сначала он поселился в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и даже пытался получить политическое убежище, хотя в феврале этого года фактически переехал в Берлин.

Власти Северного Рейна-Вестфалии сообщили, что ходатайство Аниса Амри было отклонено еще в июне. После этого Амри должны были выслать, но Тунис долгое время затягивал процесс, не присылая необходимые документы. Они пришли только сейчас.

Подозреваемый объявлен в международный розыск. Полиция уже получила несколько сообщений от людей, видевших похожего человека, но ни одно из них не подтвердилось.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер отметил, что пока полиция не может с уверенностью утверждать, что именно этот человек был за рулем грузовика, врезавшегося вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине.

Вскоре после наезда грузовика на толпу берлинская полиция задержала одного подозреваемого, который оказался выходцем из Пакистана. Однако его отпустили без предъявления обвинений, так как никаких доказательств его причастности к случившемуся не оказалось.
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