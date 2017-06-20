Полиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона
Полиция уточнила число погибших
По словам полицейских, число людей, официально признанных погибшими при пожаре в лондонской высотке, достигло 58 и может возрасти, передает телеканал "112 Украина".
"Я должен учитывать то, что в здании могут находиться люди, о которых нам по той или иной причине не сообщили", – заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди.
Ранним утром в прошлую среду в районе Северный Кенсингтон случился сильный пожар.
Напомним, что в Лондоне ночью 14 июня мощный пожар охватил 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. От здания практически ничего не осталось. Grenfell Tower включал 120 квартир. Огнем было охвачено практически все здание со 2-го по 24-й этаж (после реконструкции в 2016 году дом стал 24-этажным). Более 70 жильцов дома были госпитализированы.
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