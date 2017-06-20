Полиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона

Сегодня, 02:27

Полиция уточнила число погибших

Полиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона, фото AFP
Полиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона, фото AFP

По словам полицейских, число людей, официально признанных погибшими при пожаре в лондонской высотке, достигло 58 и может возрасти, передает телеканал "112 Украина".

"Я должен учитывать то, что в здании могут находиться люди, о которых нам по той или иной причине не сообщили", – заявил шеф лондонской полиции Стюарт Канди.

"Так же существует вероятность того, что в высотке есть люди, о пропаже которых никто не знает", – добавил он.

Ранним утром в прошлую среду в районе Северный Кенсингтон случился сильный пожар.

Напомним, что в Лондоне ночью 14 июня мощный пожар охватил 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. От здания практически ничего не осталось. Grenfell Tower включал 120 квартир. Огнем было охвачено практически все здание со 2-го по 24-й этаж (после реконструкции в 2016 году дом стал 24-этажным). Более 70 жильцов дома были госпитализированы. 
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