Полиция назвала гражданство жертв теракта в Стокгольме – СМИ

Шведская полиция сообщила национальность четырех погибших во время наезда грузовика на людей в Стокгольме в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.