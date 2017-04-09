Полиция назвала гражданство жертв теракта в Стокгольме – СМИ

Вчера, 14:49

По данным правоохранителей, погибли четыре человека

В полиции обнародовали новые данные. Фото: AFP
В полиции обнародовали новые данные. Фото: AFP

Шведская полиция сообщила национальность четырех погибших во время наезда грузовика на людей в Стокгольме в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.

Напомним, в пятницу мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. По последним данным, погибли четыре человека, не менее 13 получили ранения различной степени тяжести.
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