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Польша и Чехия хотят провести зимнюю Олимпиаду-2030 http://www.segodnya.ua/img/article/7876/49_main.1484225847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/49_tn.1484225847.jpg Мир Олимпийские игры еще никогда не проводились сразу в двух странах

Польша и Чехия хотят провести зимнюю Олимпиаду-2030

Сегодня, 14:57

Олимпийские игры еще никогда не проводились сразу в двух странах

Зимние Игры могут пройти в двух странах. Фото AFP
Зимние Игры могут пройти в двух странах. Фото AFP

Польша и Чехия могут подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 году, сообщает польское издание Przeglad Sportowy.

Ранее заявку на проведение Игр подавал польский Закопане (Олимпиада 2006 года), но выбор был сделан в пользу Турина. Кроме того, польский Краков претендовал на Игры 2022 года, но снял свою заявку после референдума.

"Это правда, пришло время громко заявить о наших планах. Мы можем провести соревнования в Шклярске-Порембе, Карпаче, Елене-Гуре, Щирке (все – Польша), а также в Гаррахове, Шпиндлеруве-Млине, Мале Упе, Пеце под Снежкой, Либереце и Праге (все – Чехия). Церемония открытия могла бы состояться в польском Вроцлаве, а место проведения церемонии закрытия определится позднее", – сказал представитель польских властей Томаш Станек.

Ранее Олимпийские игры никогда не проводились сразу в двух странах. Польша и Чехия намерены убедить МОК за счет низкого бюджета своей заявки.
Олимпийские игры, Олимпиада-2030

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Источник:

Р-спорт

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