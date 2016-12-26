Польша купит у США ракеты "воздух-земля"

Польша и Соединенные Штаты (СЩА) подписали договор о поставке в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом сообщает "Польское радио".

Эти ракеты – вооружение самолетов F-16. Радиус действия таких ракет составляет до тысячи километров.

Стоимость контракта – 940 млн злотых (около 222 млн долларов).

Напомним, в конце ноября на этот договор согласился Государственный департамент США.

В официальном сообщении Госдепа ранее сообщалось, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".