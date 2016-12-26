Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Польша купит у США ракеты "воздух-земля" http://www.segodnya.ua/img/article/7830/21_main.1482734361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/21_tn.1482734361.jpg Мир Стоимость контракта составляет около 222 млн долларов

Польша купит у США ракеты "воздух-земля"

Сегодня, 08:38

Стоимость контракта составляет около 222 млн долларов

Самолет с ракетами Jassm Extended Range. Фото: F-16.net
Самолет с ракетами Jassm Extended Range. Фото: F-16.net

Польша и Соединенные Штаты (СЩА) подписали договор о поставке в Польшу ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом сообщает "Польское радио".

Эти ракеты – вооружение самолетов F-16. Радиус действия таких ракет составляет до тысячи километров.

Стоимость контракта – 940 млн злотых (около 222 млн долларов).

Напомним, в конце ноября на этот договор согласился Государственный департамент США.

В официальном сообщении  Госдепа ранее сообщалось, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".
Польша, США, покупка, ракеты, f-16, воздух-земля

Вы сейчас просматриваете новость "Польша купит у США ракеты "воздух-земля"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Протест в польском сейме продолжается с 16 декабря, фото AFP

Польские оппозиционеры встретили Рождество в заблокированном парламенте

Сегодня, 00:45

Протест в польском сейме продолжается с 16 декабря

Работа

Работа есть. В самой Польше рабочей силы не хватает, поэтому нашим там весьма рады.

Как украинцы выручают Польшу, где не хватает рабочих рук

Вчера, 08:00

Наши заробитчане копят на жилье в Украине, а их при­учают не давать на лапу за место

Украина

По словам эксперта, Украина лидирует по контрабанде сигарет из-за их низкой стоимости на фоне европейских. Фото: PA Wire/Press Association Images / Scanpix

Украина уступила Польше первое место по контрабанде сигарет

24 Декабря, 05:21

Согласно отчету Всемирной таможенной организации о нелегальной торговле в 2015 году, Украина заняла второе место по контрабанде сигарет.  

Украина

Билеты можно будет купить только в кассах. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Онлайн-продаж билетов на "Интерсити" в Польшу пока не будет – Балчун

23 Декабря, 11:33

"Укразализныця" ищет решение данного вопроса, так как это касается не только данного маршрута

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.