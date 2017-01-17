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Польшу не устроили пояснения посольства России о катастрофе под Смоленском http://www.segodnya.ua/img/article/7888/40_main.1484606203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/40_tn.1484606203.jpg Мир Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года

Польшу не устроили пояснения посольства России о катастрофе под Смоленском

Сегодня, 00:46

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года, фото ТАСС
Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года, фото ТАСС

МИД Польши не удовлетворили официальные разъяснения Москвы, опубликованные посольством России на сайте, относительно комментария российского лидера Владимира Путина о падении польского борта номер один под Смоленском. Об этом заявил в понедельник, 16 января, глава внешнеполитического ведомства страны Витольд Ващиковский, передает ТАСС.

"Мы недовольны пояснениями российского посольства, поскольку они не объясняют выступления президента Путина [на пресс-конференции 23 декабря 2016 года]", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Ранее 16 января Москва передала Варшаве записи речевого самописца разбившегося под Смоленском лайнера. Помимо этого, МИД России дал посольству Польши официальные разъяснения относительно комментариев президента России Владимира Путина о падении лайнера.

"В своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отметили, что ключевые факты, упомянутые Путиным в своем выступлении, "подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа".

"Какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолета Ту-154М, российская сторона не располагает", — подчеркнули в посольстве.

28 декабря 2016-го МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Эта просьба связана с комментарием, который дал президент России в ходе большой пресс-конференции. "Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: "Не могу, садиться нельзя". На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: "Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись"", — сказал тогда Путин.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.
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