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Польская оппозиция прекратила блокаду парламента http://www.segodnya.ua/img/article/7877/61_main.1484238886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/61_tn.1484238886.jpg Мир В Сейме завершилась длившаяся около месяца акция протеста

Польская оппозиция прекратила блокаду парламента

Сегодня, 18:34

В Сейме завершилась длившаяся около месяца акция протеста

Оппозиция прекратила блокаду польского парламента. Фото: Marcin Obara / PAP
Оппозиция прекратила блокаду польского парламента. Фото: Marcin Obara / PAP

Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях. Об этом сегодня сообщают западные СМИ.

"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", – сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".

Напомним, в декабре 2016 года польская оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Таким образом в тот день Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивала на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума.
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Источник:

Интерфакс

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