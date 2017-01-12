Польская оппозиция прекратила блокаду парламента
В Сейме завершилась длившаяся около месяца акция протеста
Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях. Об этом сегодня сообщают западные СМИ.
"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", – сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.
Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".
Напомним, в декабре 2016 года польская оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Таким образом в тот день Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.
Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивала на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума.
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