Польские оппозиционеры встретили Рождество в заблокированном парламенте

Группа оппозиционных депутатов, блокирующих работу сейма Польши, встретила Рождество в здании парламента. Несмотря на большое значение праздника, в знак поддержки провести этот день у сейма решили и несколько сторонников оппозиции.

Протест в польском сейме, причиной которого стало решение спикера Марека Кухчиньского отстранить одного из депутатов от участия в заседании а также намерение ввести ограничения на работу СМИ в парламенте, продолжается с 16 декабря. Лидеры двух оппозиционных партий — "Гражданская платформа" и "Новочесна" — заявили, что протест будет продолжаться до 11 января, когда запланировано следующее заседание сейма. Депутаты рассчитывают, что в этот день состоится повторное обсуждение и голосование по закону о бюджете на 2017 год, который, по мнению оппозиции, был принят сеймом незаконно.

Руководство сейма, несмотря на осуждение действий оппозиции, заявило об отсутствии намерений силой разгонять протестующих. При этом отмечалось, что депутаты находятся в зале пленарных заседаний незаконно, а поддерживающих их сторонников, которые все это время протестовали у здания парламента, несколько дней назад оттеснили от сейма, установив вокруг него заграждения. Однако эти меры были отменены спустя менее чем двое суток — как заявил глава МВД страны Мариуш Блащак, кризис в сейме идет на спад.

Оппозиционеры дежурят в сейме посменно, при этом для участия в акции некоторые депутаты приезжают из других городов. Так, среди блокирующих зал заседаний — депутат "Гражданской платформы" Станислав Нитрас, который живет в Щецине. Он заявил, что проведет в сейме все праздники, и обратился к руководству с просьбой впустить в здание его жену и дочь. "Семья в праздники должна быть вместе", — прореагировали в канцелярии сейма, предложив родственникам Нитраса посетить его.

Тем не менее, попасть внутрь простые сторонники оппозиции не могут: сочувствующие приносили к зданию сейма праздничные блюда, их передавали депутаты, но встретиться с ними возможности нет. Одним из "посыльных", который передал депутатам еду, стал вице-спикер сейма Богдан Борусевич, представитель партии "Гражданская платформа".

"Граждане приходят (к зданию сейма) спонтанно, никто этого не организует. Приходят по велению сердца и разума. Сердца — потому, что они с теми, кто против уничтожения верховенства права. Разума — потому, что знают, что их это тоже касается. Потому что это касается не только депутатов, не только политиков, но и всех граждан", — заявил он, комментируя акцию протеста сторонников оппозиции, которая проходит у здания парламента.

Каждая "смена" протестующих депутатов состоит из порядка 10 человек, которые регулярно рассказывают о ходе протеста в социальных сетях. Так, в воскресенье в Twitter стали активно распространяться фотографии депутатов с "Декалогом свободы", датированным 24 декабря. Оппозиционеры утверждают, что протестуют потому, что правящая партия Польши "Право и справедливость" нарушает "большинство свобод", публикуя их список, в который входят свобода слова, СМИ, интернета, собраний, общественных организаций, культуры, науки, парламента, совести, местного самоуправления и экономики.



