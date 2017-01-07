Польский летающий лыжник выиграл "Турне четырех трамплинов"

Польский летающий лыжник Камил Стох выиграл четвертый этап и общий зачет "Турне четырех трамплинов".

Стох на этапе в австрийском Бишофсхофене стал первым с общим результатом 289,2 балла. Второе место занял австриец Михаэль Хайбек (283,3 балла), третьим стал еще один поляк Петр Жила (275,8).

В общем зачете "Турне четырех трамплинов" победил Стох (997,8 балла), вторым стал Жила (962,5), третьим – норвежец Даниэль-Андре Танде (941,8).