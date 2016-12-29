Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Польский МИД потребовал у России записи из кабины самолета Качиньского http://www.segodnya.ua/img/article/7841/16_main.1482966353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/16_tn.1482966353.jpg Мир Эта просьба связана с комментарием, который дал президент России Владимир Путин

Польский МИД потребовал у России записи из кабины самолета Качиньского

Сегодня, 01:05

Эта просьба связана с комментарием, который дал президент России Владимир Путин

На месте крушения самолета ТУ-154 под Смоленском Фото: Imago/ТАСС
На месте крушения самолета ТУ-154 под Смоленском Фото: Imago/ТАСС

МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные в Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Об этом сообщает агентство PAP.

Как поясняется, эта просьба связана с комментарием, который дал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря. "Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: "Не могу, садиться нельзя". На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: "Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись"", — сказал тогда российский лидер.

При этом Польша утверждает, что в переданных ей ранее материалах такого эпизода нет. По мнению Варшавы, это означает, что Россия либо ввела в заблуждение польскую сторону, передав ей поддельные стенограммы и записи, либо Путин вводит в заблуждение мировую общественность, когда, высказывая подобные комментарии, перекладывает тем самым ответственность за произошедшее на Качиньского и экипаж.

"Такие действия оскорбляют основополагающие принципы сосуществования стран и заставляют предполагать, что российская сторона не хочет расставаться с основными доказательствами, в частности, с черными ящиками и обломками самолета, опасаясь, что объективная экспертиза выявит истинных виновников катастрофы", — сказал представитель польского Минобороны Бартоломей Мисиевич.

Ранее, 24 декабря, на следующий день после пресс-конференции, с аналогичным требованием выступило Министерство обороны Польши.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.
россия, президент, Путин, мид, качиньский, ответственность, экспертиза, заблуждение, поддельные, аварии

Вы сейчас просматриваете новость "Польский МИД потребовал у России записи из кабины самолета Качиньского". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Авиакатастрофа под Смоленском, 10 апреля 2010 год. Фото: "ТАСС"

После заявлений Путина Польша потребовала от России записи из самолета Качиньского

25 Декабря, 03:57

Власти Польши не знали о записи из самолета Качиньского, которую в пятницу цитировал Путин

Мир

Место крушения самолета Качиньского. Фото: wikipedia

В Польше воспроизвели последние секунды полета самолета Качиньского

23 Ноября, 13:17

Несколько десятков экспертов в течение более 3,5 лет работали над 20-минутной симуляцией крушения самолета

Мир

В Польше перезахоронили останки президента Качинського и его жены, фото ЕРА / UPG

В Польше перезахоронили останки президента Качинського и его жены

19 Ноября, 04:02

15 ноября была проведена эксгумация останков в рамках повторного расследования прокуратурой Польши причин Смоленской трагедии в России

Мир

Замок Вавель, где покоятся тела Леха Качиньского с женой, в понедельник закрыли для туристов и прессы, фото AFP

В Кракове состоялась эксгумация тела экс-президента Польши Леха Качиньского

15 Ноября, 03:03

Замок Вавель, где покоятся тела Леха Качиньского с женой, в понедельник закрыли для туристов и прессы

Мир

Фото: ТАСС

ФСБ могла быть причастна к Смоленской катастрофе – СМИ

30 Октября, 09:58

Спецслужба могла использовать взрывчатку

Мир

Лех Качинський. Фото: AFP

Останки польского президента Леха Качиньского эксгумируют для экспертизы

7 Ноября, 17:08

Повторное изучение останков президента Польши, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, займет четыре дня

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.