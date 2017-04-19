Получить рабочую визу в США станет сложнее – Трамп подписал новый указ

Сегодня, 09:40

Подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая способствует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы, сообщает "Голос Америки".

Подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B.
Программа рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B является популярной среди высокотехнологичных компаний США. 85 тысяч виз ежегодно предоставляется в рамках этой программы, что позволяет компаниям привлекать работников технических специальностей со всего мира и, не в последнюю очередь – программистов из Украины.

Президентский указ направляет четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усилении защиты американских производителей в системе государственных закупок США.

"Только самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе ..., ведь сейчас крупным компаниям часто выгодно уволить работников и нанимать специалистов за рубежом. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли", – отметил чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященном новому указу Трампа.

Чиновник Белого дома привлек внимание к деятельности таких многонациональных американских компаний как Tata, Infosys и Cognizant.

Другая часть указа – "покупай американское" касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений по использованию товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak.

Ранее сообщалось, что суд бессрочно заблокировал скандальный указ Трампа по мигрантам.
США, указ, трамп, виза, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Получить рабочую визу в США станет сложнее – Трамп подписал новый указ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Трамп сделал Путину предложение: в чем суть вопроса

Сегодня, 09:23

СМИ отмечают, что задумку американского президента передал Кремлю Тиллерсон во время визита в Москву

Мир

КНДР вактивно проводит ракетные испытания. Фото: AFP

США готовы сбивать ядерные ракеты Северной Кореи - СМИ

Сегодня, 08:43

Пентагон хочет убедить КНДР отказаться от ядерной программы

Мир

В КНДР показали видео ракетного удара по США

Сегодня, 08:20

Боеголовка в ролике поражает американский город

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

В США рассказали, урежут ли помощь Украине

Сегодня, 07:33

Гарри Табах отметил, что Трамп попросит у Украины отчет о том, на что ушли деньги

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Кремль: Тиллерсон не передавал Путину план урегулирования сирийского конфликта

Сегодня, 07:00

Ранее Associated Press сообщало, что Тиллерсон по инициативе Трампа предложил Путину рассмотреть возможность добровольного ухода от власти президента Сирии Башара Асада

Мир

Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru

В Минобороны РФ подтвердили факт сопровождения Ту-95 истребителями ВВС США

Сегодня, 05:46

Как сообщает военное ведомство, стратегические бомбардировщики Ту-95МС авиабазы Украинка успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования

Мир

Ящерица-полицейский. Фото:Facebook

В США на работу в полицию приняли ящерицу

Сегодня, 04:33

Рептилия по кличке Айро будет заниматься обнаружением запрещенных веществ

Мир

На месте происшествия. Фото: twitter.com/fresnosheriff

В США чернокожий мужчина расстрелял троих белых с криками "Аллах акбар!"

Сегодня, 03:54

Нападавший стрелял в людей с белой кожей на улице города

Мир

Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть

Сегодня, 02:05

В течении 50 часов двадцать человек не отрывали губы от машины

Мир

Два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж). Фото: aviarf.ru

В США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски - СМИ

Сегодня, 00:35

На их перехват подняли два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования