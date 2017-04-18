Полуобнаженные активистки Femen попытались сорвать выступление Ле Пен – СМИ

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа

Две полуобнаженные активистки движения Femen попытались прорваться на сцену концертного зала в Париже во время выступления лидера партии "Национальный фронт", кандидата на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен, сообщает телеканал BFMTV, передает "РИА Новости".

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник вечером на северо-востоке Парижа. Женщина с голым торсом, на котором были нанесены надписи, с букетом в руках ворвалась на сцену. Охрана Нацфронта немедленно увела ее. Чуть позже другая женщина попыталась повторить аналогичную акцию, но ее также увели.

Как сообщалось, во Франции противники лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента Франции провели акцию протеста. Число участников акции протеста издание оценило в 400 человек. Акция прошла на северо-востоке Парижа.

Участие в ней приняли антифашисты, протестующие против крайне правой риторики Ле Пен. Протестующие выкрикивали лозунги о борьбе с фашизмом и солидарности с беженцами.

Во время марша около 50 демонстрантов напали на сотрудников полиции, начав бросать в правоохранителей дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. В ответ французская полиция использовала слезоточивый газ.