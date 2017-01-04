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Полузащитника киевского "Динамо" обокрали в Парагвае http://www.segodnya.ua/img/article/7854/80_main.1483522519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/80_tn.1483522519.jpg Мир Дерлис Гонсалес сообщил, что у него и его семьи похитили документы, драгоценности и мобильные телефоны

Полузащитника киевского "Динамо" обокрали в Парагвае

Сегодня, 11:59

Дерлис Гонсалес сообщил, что у него и его семьи похитили документы, драгоценности и мобильные телефоны

Дерлис Гонсалес с семьей. Фото Instagram
Дерлис Гонсалес с семьей. Фото Instagram

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес сообщил в социальных сетях, что его обокрали. Грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны спортсмена и его семьи.

"Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи", – написал Дерлис. Футболист пообещал награду за помощь в возврате документов.

В этом сезоне в чемпионате Украины Дерлис Гонсалес сыграл в 11 матчах и забил два гола.

 
чемпионат Украины, Динамо Киев, Дерлис Гонсалес

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Сегодня|Спорт

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