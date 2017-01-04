Полузащитника киевского "Динамо" обокрали в Парагвае

Дерлис Гонсалес сообщил, что у него и его семьи похитили документы, драгоценности и мобильные телефоны

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес сообщил в социальных сетях, что его обокрали. Грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны спортсмена и его семьи.

"Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи", – написал Дерлис. Футболист пообещал награду за помощь в возврате документов.

В этом сезоне в чемпионате Украины Дерлис Гонсалес сыграл в 11 матчах и забил два гола.