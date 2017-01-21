Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Пользователи посмеялись над Хиллари Клинтон, сверлящей взглядом мужа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/35_main.1484990402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/35_tn.1484990402.jpg Мир Многие предположили, что Билл Клинтон в это время смотрел на дочь Дональда Трампа Иванку

Пользователи посмеялись над Хиллари Клинтон, сверлящей взглядом мужа (видео)

Сегодня, 11:18

Многие предположили, что Билл Клинтон в это время смотрел на дочь Дональда Трампа Иванку


Пользователи соцсетей обратили внимание на неодобрительный взгляд Хиллари Клинтон, которым та одарила своего мужа, отвлекшегося от происходящего на сцене.

Многие предположили, что Билл Клинтон в это время смотрел на дочь Дональда Трампа Иванку.

Некоторые пользователи, впрочем, отметили: неизвестно, на кого или на что на самом деле смотрел бывший президент США.

Вместе с тем таблоид The Sun предположил, что Клинтон засмотрелся на жену нового президента США Меланью — отметив, однако, что Иванка "также была в поле его зрения".

Будучи президентом США, Билл Клинтон оказался замешан в скандале, связанным с его сексуальными отношениями с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Скандал едва не привел к импичменту президента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп очень тепло приветствовал на торжественном обеде после инаугурации Билла и Хиллари Клинтон, признавшись в уважении к ним и потребовав от гостей приветствовать их стоя.

Овации для Клинтонов длились около половины минуты, затем Трамп заявил, что ему нечего добавить к этому, так как он "очень уважает этих людей". Он также поблагодарил лично Хиллари Клинтон, сказав ей спасибо за то, что она пришла на церемонию его инаугурации.
видео, США, президент, инаугурация, клинтон, дочь, трамп, дональд трамп, взгляд, Билл Клинтон
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Пользователи посмеялись над Хиллари Клинтон, сверлящей взглядом мужа (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Очевидцы заметили, как Хиллари на мгновение потеряла сознание и туфлю. Фото AFP

Как болезнь Клинтон повлияла на выборы в США

13 Сентября 2016, 07:29

Из-за болезни Клинтон отменила встречи. СМИ изучают, как ее можно заменить до голосования

Мир

Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Из-за пневмонии Клинтон отменила предвыборную поездку в Калифорнию - СМИ

12 Сентября 2016, 09:09

Но в расписании по-прежнему значится поездка в Лас-Вегас в среду

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пообещал подать в суд на женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах

22 Октября 2016, 22:32

Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал обвинения против него "тотальной фабрикацией"

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп запретил своему штабу комментировать состояние здоровья Клинтон - СМИ

12 Сентября 2016, 10:19

Как отмечается, кандидат пригрозил всем, кто нарушит его указания, увольнением.

Мир

Иванка Трамп. Фото: Michael Vadon / wikimedia

Пассажира самолета в США сняли с рейса за оскорбление дочки Трампа

23 Декабря 2016, 08:40

Мужчина кричал, что избранный американский президент разрушает страну

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Демократы" предъявили Трампу серьезные обвинения

22 Августа 2016, 09:30

Возникли реальные вопросы, не является ли Дональд Трамп сам просто марионеткой Кремля на этих выборах, заявили в штабе Клинтон

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.