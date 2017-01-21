Пользователи посмеялись над Хиллари Клинтон, сверлящей взглядом мужа (видео)

Многие предположили, что Билл Клинтон в это время смотрел на дочь Дональда Трампа Иванку

Пользователи соцсетей обратили внимание на неодобрительный взгляд Хиллари Клинтон, которым та одарила своего мужа, отвлекшегося от происходящего на сцене.

Многие предположили, что Билл Клинтон в это время смотрел на дочь Дональда Трампа Иванку.

Некоторые пользователи, впрочем, отметили: неизвестно, на кого или на что на самом деле смотрел бывший президент США.

Вместе с тем таблоид The Sun предположил, что Клинтон засмотрелся на жену нового президента США Меланью — отметив, однако, что Иванка "также была в поле его зрения".

Будучи президентом США, Билл Клинтон оказался замешан в скандале, связанным с его сексуальными отношениями с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Скандал едва не привел к импичменту президента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп очень тепло приветствовал на торжественном обеде после инаугурации Билла и Хиллари Клинтон, признавшись в уважении к ним и потребовав от гостей приветствовать их стоя.

Овации для Клинтонов длились около половины минуты, затем Трамп заявил, что ему нечего добавить к этому, так как он "очень уважает этих людей". Он также поблагодарил лично Хиллари Клинтон, сказав ей спасибо за то, что она пришла на церемонию его инаугурации.