Помощница Трампа рассказала, когда он решит, что делать с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации. Об этом заявила помощница Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью NBC, отвечая на вопрос, как поступит Трамп в отношении России, после ознакомления с докладом о кибератаках, передает "Украинская правда".

"Когда он станет президентом, после 20 января и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", – сказала она.

Ранее будущий глава аппарата Трампа Рейнс Прибус заявил, что Трамп принимает выводы разведки о причастности России к кибератакам, направленным на срыв выборов, и шаги в ответ на эти действия не исключены.

7 января в своем твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.