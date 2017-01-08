Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление

Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили руководители разведслужб, которая была посвящена хакерским атакам на политические институты в США

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является ближайшим помощником избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая американская администрация примет какие-либо меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. С этим заявлением Прибэс выступил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся в пятницу брифинге руководители американских разведывательных служб. Данная встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию.

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома отметил, что в связи с этими обвинениями в отношении РФ "могут быть приняты меры".