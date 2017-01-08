Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление http://www.segodnya.ua/img/article/7863/85_main.1483888185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/85_tn.1483888185.jpg Мир Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили руководители разведслужб, которая была посвящена хакерским атакам на политические институты в США

Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление

Сегодня, 17:06

Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили руководители разведслужб, которая была посвящена хакерским атакам на политические институты в США

Райнс Прибэс. Фото: npr.org
Райнс Прибэс. Фото: npr.org

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является ближайшим помощником избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая американская администрация примет какие-либо меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. С этим заявлением Прибэс выступил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.

Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся в пятницу брифинге руководители американских разведывательных служб. Данная встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию.

Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома отметил, что в связи с этими обвинениями в отношении РФ "могут быть приняты меры".
трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Кибератаки России на США: У Трампа сделали неожиданное заявление ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп рассказал, какую встречу он ждет "с большим нетерпением"

Сегодня, 08:59

По его словам, Великобритания давний и "особый" союзник США

Мир

Дэниэл Коутс. Фото: TASS

Трамп выдвинул на пост главы национальной разведки США сторонника санкций в отношении РФ

Сегодня, 02:04

В 2001-2005 годах Коутс занимал должность посла США в Германии

Мир

Джон Керри. Фото: AFP

Госсекретарь США раскритиковал Трампа из-за Twitter - СМИ

Сегодня, 00:18

Джон Керри выразил надежду, что власти США выберут другой тип коммуникации

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: "Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас"

Вчера, 20:20

Избранный президент США пообещал работать с Россией, "чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире"

Звезды

Алек Болдуин. Фото: Соцсети

Американский актер "потроллил" Трампа на ломаном русском

Вчера, 13:58

Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с надписью "Сделать америки здорово снова"

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп о встрече с американской разведкой: Узнал много нового для себя

Вчера, 12:04

Как отметил избранный президент, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.