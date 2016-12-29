Попавший в Kiss Cam болельщик поцеловал стакан пива вместо подруги (видео)

Забавный случай произошел на чемпионате мира по хоккею

Болельщик сборной Словакии, попавший в объектив Kiss Cam во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею, вместо своей спутниц, которая уже приготовилась для селфи, поцеловал стакан пива, после чего залпом выпил его.

Это произошло по ходу встречи группового этапа между Словакией и США. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу американцев.

Kiss Cam – популярное развлечение, встречающееся на спортивных соревнованиях по всему миру. В паузах игры оператор находит на трибунах пары, после чего их изображение выводится на табло. Затем влюбленные должны поцеловаться.