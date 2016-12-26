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Популярность Путина больше не зависит от экономики, он переписал социальный контракт в РФ – NYT http://www.segodnya.ua/img/article/7832/21_main.1482759455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/21_tn.1482759455.jpg Мир Как отмечается, долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус

Популярность Путина больше не зависит от экономики, он переписал социальный контракт в РФ – NYT

Сегодня, 15:32

Как отмечается, долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Россия на протяжении последних лет страдала от глубокой рецессии. Рубль потерял половину своей стоимости. Но опросы указывают, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой 80% избирателей. И этот высокий показатель не сокращается. Об этом пишет на страницах New York Times главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

"Одна из причин кроется в том, что несмотря на то, что российская экономика переживает проблемы, она все же не распадается. К тому же многие россияне до сих пор помнят времена, когда было еще хуже. Еще одна и, наверное, более важная причина – это то, что Путин убедил их, что дело больше не в экономике", – пишет он.

Как отмечает автор, благодаря все большему контролю правительства над информацией, Путин переписал социальный контракт в России. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус. "Если экономическая боль – это цена, которую россиянам нужно заплатить за способность России выступить против Запада, то пусть так и будет", – формулирует автор новый подход в отношениях между избирателями и властью в России.

Гуриев отмечает, что Кремлю, благодаря почти полному контролю над газетами, телевидением и интернетом, удалось распространить утверждение о важной роли России в мире. Это позволило оправдать экономическую ситуацию и убедить россиян, что им нужно затянуть пояса в интересах нации.

Ранее издание The Washington Post написало, что РФ в Алеппо показала, что эпоха доминирования Запада окончилась. Как отмечается, пока Соединенные Штаты выступали с заявлениями, Россия наносила удары по захваченному городу.
экономика, россия, Путин, рейтинг, популярность

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Источник:

ZN.ua

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