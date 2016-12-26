Популярность Путина больше не зависит от экономики, он переписал социальный контракт в РФ – NYT

Как отмечается, долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус

Россия на протяжении последних лет страдала от глубокой рецессии. Рубль потерял половину своей стоимости. Но опросы указывают, что президент России Владимир Путин пользуется поддержкой 80% избирателей. И этот высокий показатель не сокращается. Об этом пишет на страницах New York Times главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

"Одна из причин кроется в том, что несмотря на то, что российская экономика переживает проблемы, она все же не распадается. К тому же многие россияне до сих пор помнят времена, когда было еще хуже. Еще одна и, наверное, более важная причина – это то, что Путин убедил их, что дело больше не в экономике", – пишет он.

Как отмечает автор, благодаря все большему контролю правительства над информацией, Путин переписал социальный контракт в России. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус. "Если экономическая боль – это цена, которую россиянам нужно заплатить за способность России выступить против Запада, то пусть так и будет", – формулирует автор новый подход в отношениях между избирателями и властью в России.

Гуриев отмечает, что Кремлю, благодаря почти полному контролю над газетами, телевидением и интернетом, удалось распространить утверждение о важной роли России в мире. Это позволило оправдать экономическую ситуацию и убедить россиян, что им нужно затянуть пояса в интересах нации.

Ранее издание The Washington Post написало, что РФ в Алеппо показала, что эпоха доминирования Запада окончилась. Как отмечается, пока Соединенные Штаты выступали с заявлениями, Россия наносила удары по захваченному городу.