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Портников пояснил, почему Путин не пойдет на сокращение ядерного арсенала http://www.segodnya.ua/img/article/7892/89_main.1484728122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/89_tn.1484728122.jpg Мир Трамп не понимает всей серьезности отношения Москвы к гонке вооружений, вот и предложил такой вариант, считает эксперт

Портников пояснил, почему Путин не пойдет на сокращение ядерного арсенала

Сегодня, 10:29

Трамп не понимает всей серьезности отношения Москвы к гонке вооружений, вот и предложил такой вариант, считает эксперт

Виталий Портников. Фото: Facebook
Виталий Портников. Фото: Facebook

Президент России Владимир Путин не согласится на предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену санкций, так как сильно зависит от российских силовиков, которые воспринимают заявление американского лидера, как хитрость. Об этом написал политический обозреватель Виталий Портников в колонке для издания "Главред".

По его мнению, российские силовики не согласятся на послабление российской обороны и видят в предложении Трампа угрозу, а не компромисс.

"Путину проще уйти с Донбасса, чем начать переговоры о сокращении вооружений. Нужно понимать, что в экономических условиях, в которых сегодня находится Россия, Путин – прежде всего президент силовиков. А силовики уверены, что в вопросах сокращения вооружений Россия... "достигла дна", и любые новые сокращения будут означать сдачу ее национальных интересов и уязвимость перед Западом, перед Соединенными Штатами. Российские генералы, которые поддерживают путинский режим, уверены, что воюют вовсе не с украинцами, а с "америкосами". И они воспринимают заявление Трампа как хитрость — посулить отказ от каких-то там санкций в обмен на брешь в российской обороне", – пояснил Портников.

Он отметил, что сам Трамп не относится так серьезно к данному вопросу, как в России, поэтому озвучил такой вариант ля Москвы.

"Он просто озвучил самую простую, по его мнению, тему — взять и сократить ядерные вооружения, их и так слишком много. Но Трамп — неофит в политике, он никогда не изучал проблему вооружений и уж тем более не представляет отношение к этой проблеме российского политического и военного руководства. Именно поэтому его первое — и, как представляется, простодушное — предложение в адрес Кремля было воспринято в Москве с негодованием. И неизвестно, сочтут ли в Кремле... что Трамп просто не понимает проблематику, о которой говорит. Или же... решат, что новый американский президент хочет обмануть "самого" Путина", – подчеркнул он.

Также политически й эксперт считает, что российско-американский диалог не состоится, так как Путину нечего предложить Трампу, а Трампу нечего предложить Путину.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. Он также напомнил, что, как заявлял ранее Путин, для российского государства снятие санкций не является главной целью.
россия, США, Путин, трамп, силовики, портников

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