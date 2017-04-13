Портников сравнил действия Путина в Крыму и Трампа в Сирии

Аннексия Крыма Россией показала, что российский президент является главным нарушителем международного права в мире, нежели его американский коллега Дональд Трампа, который спасает Сирию от Асада, и мировой порядок в целом. Об этом написал в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников.

После ракетного удара американцев по Сирии, Путин назвал "китайскими болванчиками" страны, которые поддержали эту вынужденную меру Трампа.

Однако, как отмечает Портников, Путин должен оглянуться на три года назад и посмотреть, как он решил "защитить" Крым, нарушив все мыслимые и немыслимые международные нормы.

"Тогда речь шла именно о вопиющем нарушении международного права – первом таком нарушении в Европе со времен Второй мировой войны. Часть территории суверенного государства была без его согласия, в нарушение всех конституционных и законодательных норм, как самого этого государства, так и аннексированной территории и самой страны-агрессора, присоединена к России. Ведь в украинском законодательстве отсутствуют нормы, которые позволяли бы части территории страны принимать решения об отделении. Ведь в законодательстве Крыма отсутствуют нормы, которые позволяли бы проводить референдумы об отделении от Украины, провозглашении независимости или присоединении к какой-либо другой стране. Ведь в законодательстве РФ отсутствуют нормы, позволяющие присоединять территорию другого государства. Нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах", – написал эксперт.

Что касается действий Трампа в Сирии, то в данном случае он скорее защищает международное право, нанося ракетный удар.

"Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями. А Башар Асад это делает против населения своего собственного государства. И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир. Так что с оскорблениями в его адрес я бы на месте реальных нарушителей международного права из Кремля был бы осторожнее", – добавил Портников.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.