После неудачи в России Ле Пен полетела просить деньги в США

По ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды

Лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которая была замечена в Трамп-Тауэр 12 января, объяснила свой визит в Нью-Йорк тем, что ищет финансирование на свою президентскую кампанию. Об этом сообщает BFMTV.

"Вы знаете, как мы уже говорили, что мы ищем финансирование везде, то почему не в Соединенных Штатах? Это не должно удивлять", – заявила кандидат в президенты.

Также, по ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды.

"Мы не контактировали с командой Дональда Трампа, во-первых, потому что не время сейчас. Они находятся на переходном этапе", – пояснила Ле Пен.

"Но в будущем, я думаю, не будет никаких проблем, и мы сможем иметь рабочие отношения между нашими командами и углубить их", – добавила она.

Ранее сообщалось, что лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен была замечена в Трамп-Тауэр в четверг, 12 января.

Напомним, что все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера французских ультраправых Марин Ле Пен.

В конце 2014 года стало известно, что Первый чешско-российский банк выдал французской партии "Национальный фронт" кредит на 9 миллионов евро. Это произошло после того, как ее лидер Марин Ле Пен рассказала, что большинство французских и европейских банков отказываются кредитовать ее партию. В феврале 2016 года "Национальный фронт" заявил о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 миллионов евро. Однако позже стало известно, что Первый чешско-российский банк был признан банкротом.