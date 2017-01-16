Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
После неудачи в России Ле Пен полетела просить деньги в США http://www.segodnya.ua/img/article/7884/86_main.1484550634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/86_tn.1484550634.jpg Мир По ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды

После неудачи в России Ле Пен полетела просить деньги в США

Сегодня, 09:07

По ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды

Ле Пен. Фото: AFP
Ле Пен. Фото: AFP

Лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которая была замечена в Трамп-Тауэр 12 января, объяснила свой визит в Нью-Йорк тем, что ищет финансирование на свою президентскую кампанию. Об этом сообщает BFMTV.

"Вы знаете, как мы уже говорили, что мы ищем финансирование везде, то почему не в Соединенных Штатах? Это не должно удивлять", – заявила кандидат в президенты.

Также, по ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды.

"Мы не контактировали с командой Дональда Трампа, во-первых, потому что не время сейчас. Они находятся на переходном этапе", – пояснила Ле Пен.

"Но в будущем, я думаю, не будет никаких проблем, и мы сможем иметь рабочие отношения между нашими командами и углубить их", – добавила она.

Ранее сообщалось, что лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен была замечена в Трамп-Тауэр в четверг, 12 января.

Напомним, что все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера французских ультраправых Марин Ле Пен.

В конце 2014 года стало известно, что Первый чешско-российский банк выдал французской партии "Национальный фронт" кредит на 9 миллионов евро. Это произошло после того, как ее лидер Марин Ле Пен рассказала, что большинство французских и европейских банков отказываются кредитовать ее партию. В феврале 2016 года "Национальный фронт" заявил о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 миллионов евро. Однако позже стало известно, что Первый чешско-российский банк был признан банкротом.
кредит, россия, США, Франция, ле пен

Вы сейчас просматриваете новость "После неудачи в России Ле Пен полетела просить деньги в США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Франсуа Фийон. Фото: topwar.ru

Опрос показал безоговорочного лидера президентской гонки во Франции

12 Января, 09:01

Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен - 37% голосов

Мир

Марин Ле Пен, фото AFP

Фавориты президентской гонки во Франции предпочитают молчать о российской агрессии – WSJ

11 Января, 10:22

Как отмечается, не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции, у пропутинских кандидатов - Франсуа Фийона и Марин Ле Пен - все равно наибольшие шансы

Мир

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

Путин возглавил рейтинг "главных негодяев, которые могут испортить 2017 год" по версии Bild

11 Января, 07:30

В издании напомнили об агрессии России на востоке Украины и войне в Сирии, а также отметили о потенциальной опасности РФ в связи с наличием у нее одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия

Мир

Марин Ле Пен. Фото: facebook.com

Победа Ле Пен может заморозить украинско-французские отношения - политолог

7 Января, 13:40

Андреас Умланд считает, что Украина вправе запретить въезд ультраправому политику

Политика

Фото: AFP

Ультраправая Ле Пен: что нужно знать украинцам о прокремлевском кандидате в президенты Франции

7 Января, 08:12

Марин Ле Пен не верит в незаконную аннексию Крыма, выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, дружбу с Россией и применение политики Путина. При всем этом у нее реальные шансы стать президентом

Мир

Фото: AFP

Французские банки не дают Ле Пен денег на выборы

5 Января, 10:31

Ле Пен не хватает 6 миллионов, она обратилась за кредитами к зарубежным банкам, в том числе в России

Мир

Марин Ле Пен, фото AFP

У Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после слов о Крыме

5 Января, 09:44

Вопрос в отношении Украины будет решаться по дипломатическим каналам в случае избрания Ле Пен президентом Франции, заявили в ее команде

Политика

Фото AFP

Ле Пен нужно показать последствия "русского мира" на Донбассе - нардеп

4 Января, 19:02

Миграционная проблема, которая лежит в основе предвыборной программы Ле Пен,  была создана РФ, считает нардеп

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.