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После президентских выборов во Франции Путин получит союзника в сердце Европы – WSJ http://www.segodnya.ua/img/article/7844/17_main.1483024155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/17_tn.1483024155.jpg Мир Как отмечается, победа любого из ведущих кандидатов – Франсуа Фийона или Марин Ле Пен – на выборах в мае угрожает нанести удар по политике санкций ЕС против Москвы

После президентских выборов во Франции Путин получит союзника в сердце Европы – WSJ

Сегодня, 17:03

Как отмечается, победа любого из ведущих кандидатов – Франсуа Фийона или Марин Ле Пен – на выборах в мае угрожает нанести удар по политике санкций ЕС против Москвы

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Франция готова к пророссийскому повороту. Об этом пишет Мэттью Долтон в статье для The Wall Street Journal, пишет InoPressa.

"Когда во Франции весной выберут нового президента, российский президент Владимир Путин, скорее всего, получит союзника в сердце Европы", – пишет Мэттью Долтон в статье для The Wall Street Journal.

Победа любого из ведущих кандидатов – Франсуа Фийона или Марин Ле Пен – на выборах в мае угрожает нанести удар по политике санкций ЕС против Москвы, которые являются основой стратегии континента по сдерживанию российской военной агрессии, говорится в статье.

"Разумно ли с учетом того, что политика санкций не привела абсолютно ни к чему, а только разорила французских фермеров, подталкивать Россию и к дипломатическим ошибкам, и в то же время в сторону Азии? – задавался вопросом Фийон во время дебатов. – Я считаю, что эта политика провалилась".

Европейские дипломаты сейчас пытаются понять, что именно будет делать Фийон, оказавшись на должности президента.

"Во Франции существуют разные оттенки "дружелюбности по отношению к России", – заявил один дипломат ЕС. – По сравнению с Марин Ле Пен, Фийон не так уж плох".

По словам аналитиков, взаимоотношения Франции с Германией окажут большое влияние на расчеты Фийона. Он говорил о том, что сделает приоритетным укрепление отношений с Берлином, пишет автор, напоминая о том, что канцлер Германии Ангела Меркель приложила немало усилий для того, чтобы сохранить единство Европы по вопросу о санкциях.

"Фийон годами постепенно выстраивал отношения с Путиным. Они часто встречались, когда Фийон был премьер-министром при тогдашнем французском президенте Николя Саркози, начиная с 2007 года. В 2013 году Фийон был почетным гостем на встрече политиков, организованной Путиным в России", – говорится в статье.

"Фийон в последнее время пытался свести к минимуму личные контакты с Путиным, настаивая на том, что они не друзья. Он обрисовал свою позицию по России как позицию практической необходимости, заявив, по сути, что страна слишком большая и влиятельная, чтобы ссориться с ней", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, вероятнее всего, пройдут во второй тур президентских выборов во Франции.
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