После встречи с Додоном Путин рассказал, каким видит будущее Молдовы

Сегодня в Москве состоялись переговоры президентов двух стран

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что в Москве выступают за территориальную целостность и внеблоковый статус Молдовы, рассчитывают восстановить экономические связи с этим государством.

"Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового, нейтрального статуса", – заявил Путин во вторник на пресс-конференции после переговоров со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Особое внимание на переговорах было уделено развитию взаимной торговли", – сказал Путин, отметив, что за последние годы двусторонний товарооборот сократился более чем в два раза.

"Во многом это обусловлено объективными факторами – колебаниями цен на сырье, – но нужно признать, что взаимовыгодные связи с РФ сворачивались на фоне попыток форсировать сближения с Евросоюзом", – сказал российский лидер.

По его словам, в результате молдавские товары "практически потеряли традиционные российские рынки, а на новых ничего так и не приобрели".

"Наоборот, насколько я знаю из статистики, товарооборот Молдавии и ЕС упал", – добавил Путин.

Он напомнил, что над исправлением ситуации в двусторонних отношениях занимается межправкомиссия.

Как известно, это был первый официальный визит Игоря Додона в качестве президента Молдовы.

Ранее сообщалось, что Либеральная партия Молдовы готовит законодательную инициативу о проведении референдума об отставке президента Игоря Додона.

"Инициатива продиктована, прежде всего, тем, что Игорь Додон позволил себе поздравить Вадима Красносельского (лидер непризнанного Приднестровья – Ред.) с победой на так называемых президентских выборах. Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы. Если мы не остановим эту антиконституционную деятельность нынешнего президента Молдовы, ситуация может еще больше усугубиться", – заявил лидер молдавских либералов Михай Гимпу.

Представители правящей коалиции во главе с Демократической партией, в свою очередь, заявили, что "сначала необходимо обратиться в Конституционный суд с запросом, нарушал ли Игорь Додон Конституцию".