Последнее решение Трампа радует и одновременно пугает Китай – Washington post

Сегодня, 17:30

Пекин боится, что вслед за отказом от Транстихоокеанского партнерства новый президент начнет выполнять и другие предвыборные обещания

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Отказ США от Транстихоокеанского партнерства дает серьезные бонусы Китаю, который уже несколько лет критикует идею договора. С другой стороны – отказ от договора вселяет в Пекин страх, что новый президент США таки решил исполнять свои предвыборные обещания. Следующим таким обещанием может быть торговая война с Китаем. Об этом пишут Эмили Раухала и Анна Фифилд в материале для Washington post.

Они отмечают, что решение Дональда Трампа выйти из рамочного Тихоокеанского торгового соглашения расценивалось, как сигнал о выходе США из Азии и подарок Китаю. Последний – давний критик Транстихоокеанского сотрудничества, решил не злорадствовать, однако дал понять об осторожном подходе к новой администрации США и обеспокоенности о будущем. Не смотря на то, что отказ США от договора может увеличить роль Китая в Тихоокеанском регионе, Пекин беспокоится о том, что еще может планировать администрация Трампа для региона.

Во время предвыборной кампании Трамп очень часто вспоминал о торговле и Китае. Кроме прочего он обещал отказаться от Транстихоокеанского партнерства, отреагировать на валютные манипуляции Китая и поставить заоблачный 45% тариф на товары импортированные из Китая.

"Можно посчитать, что исчезновение давления Транстихоокеанского партнерства порадуют Китай. Однако, это и огромная неопределенность, при которой не понятно будет ли это выгодно Китаю", – замечает эксперт по внешней торговле Пекинского университета бизнеса и экономики Ту Синьчуан. Сообщение о разрыве договора ознаменовало разворот от той политики, которую долго пытался проводить Барак Обама по отношению Тихоокеанского региона. Договор должен был уменьшить пошлины для 12 стран, которые представляют около 40% мировой экономики. Кроме того, некоторые пункты должны были помочь провести определенные экономические реформы в таких странах, как Вьетнам.

Администрация Обамы акцентировала на том, что новые рынки поспособствуют росту американской экономики. Кроме того, партнерство было очень популярной идеей среди союзников США в регионе, например у Японии. Даже после того, как Трамп воплотил свои угрозы в жизнь, премьер-министр Японии Синдзо Абе дал понять, что и дальше будет пытаться убедить американского президента в важности договора.

Отказ от Транстихоокеанского партнерства подтолкнет многих союзников США в объятия Пекина. Филиппины и Сингапур уже показывают свою заинтересованность в региональных проектах под эгидой КНР. Сейчас Китай находится в достаточно выгодном положении и может занять ключевые позиции в регионально интеграции. Вполне вероятно, что он будет активно продвигать свои региональные объединения или договора, где ключевую роль будет играть Пекин. Проблемой может быть то, что Китай воспринимает это не как свой "золотой век" в регионе, а как период серьезной нестабильности США. В Пекине побаиваются начала торговой войны, так как Трамп ориентирован на протекционизм, где американский президент главным врагом видит Китай.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.
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Источник:

ZN.ua

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