Последний путь Иисуса Христа: Страстная пятница в разных уголках мира

Сегодня, 15:34

Верующие готовятся к встрече светлого праздника Пасхи, который наступит в воскресенье


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Сегодня христиане всего мира вспоминают искупительные страдания Иисуса Христа.

В Страстную пятницу проходят не только многочасовые службы в храмах, но и скорбные шествия во многих городах мира, пишет AFP.

Участники процессий обличаются в наряды, носят вериги, строгие монашеские одеяния, держат на спинах массивные кресты, а иногда даже целые алтари.

Страстная пятницасамый строгий день Страстной недели. Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды. Также нужно избегать веселья и различных развлечений. В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать.
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"Сегодня"

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