Последний звонок президента Обамы был Меркель и ее супругу
Барак Обама поблагодарил канцлера Германии за личную дружбу и партнерство
Покидающий сегодня, 20 января, Белый дом 44-й президент США Барак Обама накануне совершил свой последний телефонный звонок в ранге лидера страны главе иностранного государства, адресовав его канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщает сайт Белого дома.
Обама поблагодарил Меркель за "личную дружбу и усилия по налаживанию более тесного партнерства между Германией и Соединенными Штатами в течение последних восьми лет".
"Президент и канцлер согласились, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, между США и Европой важно для крепких трансатлантических связей, международного порядка на основе твердых правил и защиты ценностей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в телефонном разговоре приняли участие также первая леди США Мишель Обама и муж Ангелы Меркель Иоахим Зауэр.
Обама уйдет в отставку сегодня, в пятницу, 20 января, после чего его место займет Дональд Трамп.
Первый темнокожий президент США отработал в Белом доме два срока.
После избрания в 2008 году Обама первым делом позвонил ряду лидеров ближневосточных государств – Израиля, Египта, Иордании. При этом первым зарубежным звонком Обамы тогда стал, по данным СМИ, звонок главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.
Вы сейчас просматриваете новость "Последний звонок президента Обамы был Меркель и ее супругу". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии