Последний звонок президента Обамы был Меркель и ее супругу

Барак Обама поблагодарил канцлера Германии за личную дружбу и партнерство

Покидающий сегодня, 20 января, Белый дом 44-й президент США Барак Обама накануне совершил свой последний телефонный звонок в ранге лидера страны главе иностранного государства, адресовав его канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщает сайт Белого дома.

Обама поблагодарил Меркель за "личную дружбу и усилия по налаживанию более тесного партнерства между Германией и Соединенными Штатами в течение последних восьми лет".

"Президент и канцлер согласились, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, между США и Европой важно для крепких трансатлантических связей, международного порядка на основе твердых правил и защиты ценностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре приняли участие также первая леди США Мишель Обама и муж Ангелы Меркель Иоахим Зауэр.

Обама уйдет в отставку сегодня, в пятницу, 20 января, после чего его место займет Дональд Трамп.

Первый темнокожий президент США отработал в Белом доме два срока.

После избрания в 2008 году Обама первым делом позвонил ряду лидеров ближневосточных государств – Израиля, Египта, Иордании. При этом первым зарубежным звонком Обамы тогда стал, по данным СМИ, звонок главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.