Последняя прогулка Мишель Обамы по Белому дому (фото,видео)

Первая леди США устроила прощальную прогулку по Белому дому. Мишель Обама прошлась по комнатам дворца вместе с домашними любимцами – собаками породы португальская водяная.

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy — The First Lady (@FLOTUS) 18 января 2017 г.

Ранее продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн опубликовала фото переезда уходящего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Известно, что новый дом находится в трех км от Белого дома.

Обама перевозит вещи из Белого дома в новый особняк. Фото: witter.com/betsy_klein

Семья Обамы переедет в район Калорама в окрестностях Вашингтона. Супруги выбрали дом площадью около 2500 кв.м, в котором есть 8 спален, 9 ванных комнат. На территории есть большая терраса, красивый сад, гараж на две машины и место для стоянки 10 машин. Отмечается, что стоимость жилья составляет $4,3 млн (по другим данным $6,3 млн).

Интерьер нового дома.Фото: redfin.com

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Ранее также сообщалось, что помимо супругов и их двух дочерей в доме будет проживать и теща Барака Обамы. А их знаменитыми соседями станут дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп с семьей и создатель Amazon Джефф Безос.

Новый дом семьи Обамы. Фото: RedFin

Ранее Мишель Обама лично попрощалась со своими поклонниками на ток-шоу Джимми Фэллона.

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В своих речах американцы выражали свое восхищение Мишель Обамой и благодарили ее за доброту и любовь, за стремление изменить мир и вдохновение. "Я хочу поблагодарить Вас за то, что подарили мне уверенность в себе и вдохновили меня помогать людям и отстаивать права женщин", – сказала одна из гостей.

20 января 2017 года Барак Обама покинет пост президента США. После этого он намерен жить полной жизнью: напишет книгу, а затем станет наставником для будущих либеральных лидеров.

Бывшего главу государства ждет безбедная жизнь — его пенсия составит $205,7 тыс. в год, еще $20 тысяч ежегодно будет получать бывшая первая леди Мишель Обама. Политологи отмечают, что, хотя Обама еще достаточно молод, в большую политику он уже не вернется, – передает RT.

Напомним, вчера президент США Барак Обама дал последнюю пресс-конференцию на посту президента США.