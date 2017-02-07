Посол Германии в Украине выдвинул России серьезное обвинение

Сегодня, 11:21

По словам Райхеля, РФ проявила себя игроком, который нарушает международное право

Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина
Эрнст Райхель. Фото: РБК-Украина

В течение последних нескольких лет Россия проявила себя игроком, нарушающим международное право и мирный порядок в Европе. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Я не думаю, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Я не люблю навешивать ярлыки на какие-то страны – "стратегический партнер" или "самая большая угроза". Но вполне ясно, что Россия проявила себя игроком, который нарушает международное право и фундаментальным образом нарушил мирный порядок в Европе", – отметил посол.

Ранее Эрнст Райхель заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" могут пройти лишь в том случае, если на них можно будет добиться прогресса в выполнении Минских соглашений.
россия, Германия, Украина, Европа, Райхель

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Источник:

РБК-Украина

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