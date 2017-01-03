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Посол Украины в США рассказал о судьбе санкций против России http://www.segodnya.ua/img/article/7854/32_main.1483463041.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/32_tn.1483463041.jpg Мир Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение

Посол Украины в США рассказал о судьбе санкций против России

Сегодня, 19:02

Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение

Посол Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org
Посол Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org

США вряд ли отменят санкции против России, введенные за незаконную аннекасию Крыма.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".

При этом посол предположил, что санкции США против РФ за агрессию на Донбассе будут зависеть от поведения Кремля. 

"Относительно санкций против России, очевидно, что прагматичные республиканцы, прежде всего в Конгрессе, понимают важность продолжения активной политики в этом направлении. Не думаю, что санкции, связанные с Крымом, будут отменены. А вот насчет Донбасса – все будет зависеть от поведения самой России. Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение, если только Россия полностью не выполнит Минские договоренности. При этом, возможно возрастет роль других инструментов, в том числе предоставлении оборонительного оружия для Украины", – сказал он.

Напомним, Чалый также предположил, что команда следующего президента США может пересмотреть позицию Белого дома под руководством Барака Обамы, которая до сих пор не позволяла начать поставки в Украину летального оружия.
россия, США, Путин, Крым, трамп, санкции, минские договоренности

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Источник:

Укринформ

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