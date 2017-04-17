Посольство США в Лондоне допросило как террориста трехмесячного ребенка

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос по подозрению в терроризме трехмесячного ребенка из-за допущенной его дедушкой ошибки во время заполнения визовой анкеты для поездки во Флориду, передает The Guardian.

Во время заполнения анкеты мужчина по ошибке ответил "да" на вопрос о том, имеет ли его внук отношение к террористической деятельности, после чего ребенка вызвали на разговор.

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", — прокомментировал происходящее 62-летний Пол Кеньон.

Он также сообщил, что его внук ни разу не заплакал в ходе допроса, и посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов. Свою ошибку мужчина назвал "очень дорогой", так как семье пришлось потратить три тысячи евро из-за первоначального отказа в получении визы.

Ранее сообщалось, что россиянка до смерти избила семилетнего сына за ошибки в тетради.