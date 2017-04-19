Постпред США в ООН назвала страны, которые могут спровоцировать следующий мировой конфликт

Обращаясь к Сирии, Хейли напомнила, что война в стране идет уже седьмой год и все началось с антиправительственных акций протеста

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли вчера заявила в Совете Безопасности, что больше внимания следует уделять нарушениям прав человека в целях предотвращения конфликтов в мире. Новые конфликты могут быть спровоцированы нарушениями прав человека в Иране, на Кубе и в Северной Корее, передает The Indian Express, сообщает "РБК-Украина".

"Когда государство начинает систематически нарушать права человека, это признак, красный флаг, ревущая сирена, это – один из самых явных индикаторов того, что за этим могут последовать нестабильность и насилие, способные пересекать границы", – сказала Хейли.

Обращаясь к Сирии, она напомнила, что война в стране идет уже седьмой год и все началась с антиправительственных акций протеста. Также Хейли взяла на себя ответственность за то, что она заняла слишком мягкую позицию по Сирии на начальном этапе конфликта. Она заявила, что в Северной Корее систематические нарушения прав человека подкрепляют ядерные и баллистические ракетные программы.

"Следующий международный кризис вполне может произойти в тех местах, где права человека широко игнорируются. Возможно это будет Северная Корея, Иран или Куба", – отметила постпред США.

США, председательствующие в Совбезе ООН в этом месяце, смогли провести совещание по правам человека после переговоров со странами, которые не хотели, чтобы этот пункт выносился на повестку дня. Россия, Китай, Египет, Эфиопия, Казахстан, Боливия и Сенегал выдвинули возражения, против обсуждения ситуации с правами человека в мире. Во время встречи посол Китая Лю Цзеи высказал замечания и отметил, что ключевой в мире является проблема бедности, не упоминая о правах человека. "Все нации должны принять развитие в качестве первоочередной задачи", – сказал он.

Напомним, Пентагон проведет испытания систем ПРО для перехвата ракет КНДР. Военное ведомство США дважды протестирует систему в мае.