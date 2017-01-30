Потрясает жестокость и цинизм: Путин отреагировал на стрельбу в Канаде

Сегодня, 15:40

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших во время расстрела в мечети

Владимир Путин. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Владимир Путин. Фото: архив "Сегодня"

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму премьер-министру Канады Джастину Трюдо со словами соболезнования и поддержки в связи с терактом в мечети Квебека, сообщает РИА Новости.

Он акцентировал внимание на жестокость и цинизм террористов, совершивших преступление во время молитвы.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Квебеке. Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — говорится в телеграмме.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба во время молитвы, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.

В свою очередь украинские дипломаты также осудили теракт в Канаде и называют случившиеся шокирующим преступлением.
Канада, Путин, теракт, убийство, стрельба

Вы сейчас просматриваете новость "Потрясает жестокость и цинизм: Путин отреагировал на стрельбу в Канаде". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Шесть человек стали жертвами нападения на мечеть. Фото: AFP

Теракт в Квебеке: двое нападавших схвачены

Сегодня, 14:28

При задержании у студентов было изъято оружие, в частности, автомат АК-47

Мир

Хоккеисты в "вышиванках". Фото: скриншот

В Канаде хоккеисты вышли на матч в "украинских вышиванках"

Сегодня, 11:55

Выход спортсменов на арену сопровождался на украинском языке в присутствии троих казаков

Украина

"Скорые" из Канады. Фото: "Укринформ"

Посол Канады передал в Украину 10 "скорых"

27 Января, 15:18

Дипломат отметил, что деньги на автомобили собирались по всей стране, а их общая стоимость 400 тысяч долларов

Мир

Джастин Трюдо, фото AFP

Канада предоставит мигрантам временное убежище в связи с указом Трампа

Сегодня, 03:59

Канада подчеркивает, что открыта для беженцев

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования