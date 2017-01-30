Потрясает жестокость и цинизм: Путин отреагировал на стрельбу в Канаде

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших во время расстрела в мечети

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму премьер-министру Канады Джастину Трюдо со словами соболезнования и поддержки в связи с терактом в мечети Квебека, сообщает РИА Новости.

Он акцентировал внимание на жестокость и цинизм террористов, совершивших преступление во время молитвы.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Квебеке. Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — говорится в телеграмме.

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба во время молитвы, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.

В свою очередь украинские дипломаты также осудили теракт в Канаде и называют случившиеся шокирующим преступлением.