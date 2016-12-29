Появились подробности теракта в Китае
Трое нападавших на партийное здание были вооружены тесаками и взрывчаткой
Теракт произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства", – говорится в сообщении.
В результате один кадровый работник и один охранник погибли, а три кадровых работника получили легкие ранения.
Как отметили в министерстве общественной безопасности КНР, трое лиц, совершивших теракт, были застрелены полицией на месте.
Ведется дальнейшее расследование дела.
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