Появились подробности теракта в Китае

Трое нападавших на партийное здание были вооружены тесаками и взрывчаткой

Теракт произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

"Трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства", – говорится в сообщении.

В результате один кадровый работник и один охранник погибли, а три кадровых работника получили легкие ранения.

Как отметили в министерстве общественной безопасности КНР, трое лиц, совершивших теракт, были застрелены полицией на месте.

Ведется дальнейшее расследование дела.