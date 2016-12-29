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Появились подробности теракта в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7842/6_main.1483001339.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/6_tn.1483001339.jpg Мир Трое нападавших на партийное здание были вооружены тесаками и взрывчаткой

Появились подробности теракта в Китае

Сегодня, 10:48

Трое нападавших на партийное здание были вооружены тесаками и взрывчаткой

ПОлиция застрелила нападавших на месте. Фото: is.china-embassy.org
ПОлиция застрелила нападавших на месте. Фото: is.china-embassy.org

Теракт произошел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

"Трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства", – говорится в сообщении.

В результате один кадровый работник и один охранник погибли, а три кадровых работника получили легкие ранения.

Как отметили в министерстве общественной безопасности КНР, трое лиц, совершивших теракт, были застрелены полицией на месте.

Ведется дальнейшее расследование дела.
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