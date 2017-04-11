Появились жуткие фото с места взрыва в Турции

Вчера, 13:32

ЧП произошло как раз во время ремонта полицейского танка. Пострадали десять человек 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В сети появились фотографии с места взрыва в турецком городе Диярбакыр, передает AFP.

Cейчас место ЧП оцеплено – там работают спасатели и медики. Жителей района просят быть осторожными: не разводить огонь, не пользоваться баллонами с газом и не курить.

Ранее стало известно, что в одном из районов города в мастерской по ремонту полицейской бронетехники прогремел взрыв. В этот момент в помещении проводился ремонт бронемашины полиции. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате взрыва пострадали, по меньшей мере, десять человек.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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