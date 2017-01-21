Появились жуткие кадры аварии в Италии, где погибли дети (фото)
Водителю стало плохо, автобус врезался в опору моста и загорелся
В Италии в результате аварии погибли 16 детей. Ранее сообщалось о четырех жертвах. В больницу отвезли больше 30 пострадавших школьников, передает AFP. Все они — граждане Венгрии, возвращавшиеся домой после экскурсии.
По предварительной информации, водителю стало плохо, автобус врезался в опору моста и загорелся.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием школьного автобуса в департаменте Ду на востоке Франции двое детей погибли, семь пострадали.
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