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Появились жуткие кадры аварии в Италии, где погибли дети (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/30_main.1484988009.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/30_tn.1484988009.jpg Мир Водителю стало плохо, автобус врезался в опору моста и загорелся

Появились жуткие кадры аварии в Италии, где погибли дети (фото)

Сегодня, 10:39

Водителю стало плохо, автобус врезался в опору моста и загорелся

В Италии в результате аварии погибли 16 детей.  Ранее сообщалось о четырех жертвах. В больницу отвезли больше 30 пострадавших школьников, передает AFP. Все они — граждане Венгрии, возвращавшиеся домой после экскурсии.

По предварительной информации, водителю стало плохо, автобус врезался в опору моста и загорелся.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием школьного автобуса в департаменте Ду на востоке Франции двое детей погибли, семь пострадали.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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