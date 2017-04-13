Появилось видео допроса задержанного "украинского шпиона" в РФ

Сегодня, 15:16

"Украинский разведчик" рассказал, как побывал в т. н. "ДНР" и проводил разведку в Ростове


Мужчина, которого якобы задержали и окрестили в России "украинским разведчиком", на допросе рассказал правоохранителям, что занимался разведывательной деятельностью. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Выполняю задание Главного управления разведки Минобороны Украины с октября 2015 года по октябрь 2016 года, когда неоднократно посещал "ДНР", а именно Ясиноватую и Донецк. Также собирал информацию о местонахождении военной техники", – сказал "шпион".

Далее он рассказывает, что выехал на заработки в Ростов, найдя предварительно объявление о работе. Там он, по его словам, занимался заданием по разведке железнодорожного вокзала, автостанции и воинские части.

"Задача состояла в том, чтоб я фиксировал количество сотрудников полиции, охраны, расположение камер наблюдения. По воинским частям интересовало количество техники и военнослужащих", – рассказал "украинский агент".

Отметим, что пользователи соцсетей уже начали "троллить" данной видео, отмечая, что мужчина на видео читает с бумажки.

Как сообщало российское агентство Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы РФ, в Самарской области ФСБ якобы задержала "украинского агента", которому вменяют разведывательную деятельность.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины открестились от данной информации, заявив, что их сотрудника никто в РФ не задерживал.

"Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ – ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию", – сказал спикер МО Александр Мотузяник.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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