Появилось видео, как американские корабли направляются к Северной Корее

Сегодня, 17:32

В состав группы кораблей вошли авианосец "Карл Винсон", три крейсера и два эсминца


Соединенные Штаты Америки направили к берегам Корейского полуострова ударную группу кораблей в связи с обострением ситуации в данном регионе из-за действий Северной Кореи.

Так, американский телеканал CNN показал видео, в котором видно следование американской флотилии в сторону Северной Кореи, но наверняка остановятся у берегов Южной Кореи.

Отмечается, что в состав группы кораблей вошли авианосец "Карл Винсон", три крейсера и три эсминца.

Также заметно, что палуба авианосца не пустует и занята множеством самолетов.

Напомним, что такое решение США приняли в связи с последними ракетными испытаниями Пхеньяна.

Ранее госсекретарь США Рэкс Тиллерсон заявлял, что американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР. По его словам, главная цель – денуклеаризация Корейского полуострова.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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