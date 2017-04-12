Появилось видео, как американские корабли направляются к Северной Корее
В состав группы кораблей вошли авианосец "Карл Винсон", три крейсера и два эсминца
Соединенные Штаты Америки направили к берегам Корейского полуострова ударную группу кораблей в связи с обострением ситуации в данном регионе из-за действий Северной Кореи.
Так, американский телеканал CNN показал видео, в котором видно следование американской флотилии в сторону Северной Кореи, но наверняка остановятся у берегов Южной Кореи.
Отмечается, что в состав группы кораблей вошли авианосец "Карл Винсон", три крейсера и три эсминца.
Также заметно, что палуба авианосца не пустует и занята множеством самолетов.
Напомним, что такое решение США приняли в связи с последними ракетными испытаниями Пхеньяна.
Ранее госсекретарь США Рэкс Тиллерсон заявлял, что американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР. По его словам, главная цель – денуклеаризация Корейского полуострова.
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