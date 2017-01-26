Появилось видео, как британские корабли и самолеты сопровождают "Адмирал Кузнецов" (видео)

Сегодня, 10:31

Британские военные пристально следят за прохождением российского авианосца вблизи их территориальных вод


В сети появилось видео, на котором запечатлено, как британские военно-морские силы и авиация сопровождают российский авианосец "Адмирал Кузнецов" через Ла-Манш. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Отмечается, что авианосец следует из Сирии, где он участвовал в российской военной операции, к берегам России. Стоит отметить, что военная группировка РФ не выводится из Сирии, а вот "Адмирал Кузнецов" "списали" из-за технических проблем, которые регулярно возникали во время его сирийской кампании.

В свою очередь министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ранее назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора и предупредил, что Британия следит за каждым его шагом на пути следования домой.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября 2016 года. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца шел густой темный дым, что вызвало насмешки над военной техникой.

За время операции в Сирии "Адмирал Кузнецов" потерял два истребителя – МиГ-29 и Су-33. Аварии объяснили неисправностью тросов, которые должны останавливать самолеты на палубе.
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"Сегодня"

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