Появилось видео с места падения самолета в Португалии

Сегодня, 17:25

Причиной крушения мог стать взрыв на борту, погибли пять человек


В сети появилось видео с места падения легкомоторного самолета в пригороде Лиссабона.

На месте падения самолета возник пожар. Согласно последним данным, в результате аварии погибли пять человек, четыре получили травмы.

Как сообщается, воздушное судно принадлежало швейцарской компании по производству протезов. Машиной управлял французский пилот.

По словам представителя спасателей, причиной крушения мог стать взрыв на борту.
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Lenta.ru

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