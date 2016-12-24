Появилось видео высадки российских военных в Сирии (видео)

Солдаты РФ после приземления построились и уехали на грузовике

В сети появилось видео высадки в Сирии бойцов российского батальона военной полиции, передает РИА Новости.

На видео видно, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета, строятся, а после этого уезжают на грузовике.

Ранее сообщалось, что батальон военной полиции России прибыл в Алеппо в пятницу, 23 декабря.