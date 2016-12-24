Появилось видео высадки российских военных в Сирии (видео)
Солдаты РФ после приземления построились и уехали на грузовике
В сети появилось видео высадки в Сирии бойцов российского батальона военной полиции, передает РИА Новости.
На видео видно, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета, строятся, а после этого уезжают на грузовике.
Ранее сообщалось, что батальон военной полиции России прибыл в Алеппо в пятницу, 23 декабря.
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